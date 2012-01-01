澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

死亡是一种能力 而技术正在摧毁人类的这一能力

在科学主义的时代，技术主导着社会。整个社会建构起新的价值观：死是可以拒绝的，至少是可以推迟的。传统的死亡文化被技术摧毁，死亡曾是人类普遍拥有的能力，如今已经退化。