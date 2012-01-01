澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

澳洲器官捐赠率大幅提高 1448人获重生
澳洲卫生部副部长怀亚特（Ken Wyatt）14日宣布的器官捐赠数据表明，去年澳洲的器官捐赠率有了显著的增长，这使得1448位澳人得以重获新生。
澳洲卫生部副部长怀亚特（Ken Wyatt）14日宣布的器官捐赠数据表明，去年澳洲的器官捐赠率有了显著的增长，这使得1448位澳人得以重获新生。
近年来，澳大利亚奶粉等产品在中国受到欢迎，巨大需求催生了代购行业，而代购对企业业绩的影响越来越大。
2017年1月15日，日本首相安倍晋三（Abe Shinzo）结束了对澳大利亚三天两夜的访问，前往这次亚太之行的下一站。
如果你在街上经过Joseph Maree身边，基本不会注意到他。
在三年多前透露计划结束澳洲的生产后，汽车制造商霍顿（Holden）证实，将在今年10月20日关闭在澳洲的工厂。
亚马逊旗下的亚马逊网络服务公司(AWS)近日日宣布发布最新的亚太(悉尼)业务区(Asia Pacific (Sydney) Region)，这也是该公司发布的第九个部署全球云计算平台
据澳洲网报道，总部位于英国的一家英语教学机构近日公布的数据分析报告显示，澳大利亚、爱尔兰以及英国的教师最愿意前往中国教授英语。
安全气囊或无法正常弹开，2017款沃尔沃S60，V60，XC60，V40以及XC90遭召回。CarAdvice网站报道称，事故发生时，这些需要被召回车辆的正面和座椅安全气囊可
去年不少国家推出了有关留学的新政策，在留学申请要求、招生标准和签证政策上作了新调整。其中，澳大利亚简化学生签证的新政正式实施，这对于中国学生意味
一国党欲赢得大选并成为昆州执政党，韩森放出豪言：大家准备好，一国党政府来了！澳洲九号台新闻报道称，为了赢得2018年昆州大选，韩森将于明日对外宣布一
有这么个地方，土地面积巨大，矿产资源丰富，有一天这个国家打算开挖矿山赚钱，可惜没有起始资金，找到另一个人说：“嗨，我底下全是宝藏，你投100块，我给你高利息（10%），然后我们一起来开发”。
外媒称，在已实现工业化的中国很多地区，空气污染是长期存在的现象，但在冬季，因为烧煤取暖，加之空气中来自工厂和发电厂的污染物增加，污染便会加剧。一些专家称，重工业增长也是导致这个冬天雾霾严重的原因之一。
在中国国家主席习近平开始访问瑞士之际，瑞士警方逮捕了32名支持西藏人权的示威者，并阻止了一起自焚抗议行动。
2016年12月28日，英国BBC网站发表了一篇题为《2017年的世界将迎来什么？》的评论文章。
《经济学人》杂志每年年底都会单独发行一本年终回顾专刊，但今年的专刊并没有回顾2016年，而是以《The World in 2017》为主题对2017年进行了预测，而且预测的方式也是《经济学人》一贯的神秘主义风格：塔罗牌。
参考消息网12月25日报道英媒称，近日，英国的电视台播放的纪录片《即将到来的对华战争》不仅在英国观众中引起激烈讨论，也让万里之外的中国网民热议不已，中美两大国真会“开战”吗？
为配合公安部支持上海科创中心建设出入境政策新十条的顺利实施，给予外籍华人在沪申办永久居留和居停留一定的便利优惠待
陈思诚出轨门事件不断发酵！除了陈思诚、佟丽娅夫妇二人仍然保持沉默以外，1月11日，先是佟丽娅的父亲点赞了一条微博，“有颗忍耐的心，幸福才会来”。
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
在温馨的季节，来场圣诞佳节电影飨宴吧！这里收入了25部KLIK3推荐的圣诞应景电影，浪漫感人的爱情电影，搞笑有趣的圣诞喜剧，老少咸宜的圣诞动画，当然，少
王宝强又上热搜了！这回把他推上热搜的是他的新助理。
新年烧烤派对的时候，近10年的老邻居伊安也被邀请来了。他是英国人的移民二代，已经60多岁，也比较关注政治和经济，所以我跟他很聊得来，每次家庭派对都喜欢叫他参加。
2016年对中国拥有两套以上住宅的城市中产家庭来说，几乎是个“发财年”。随着城市房价不断飙高，许多拥有多套住宅的城市中产家庭以不动产为主的财富迅速膨胀，达到了历史最高峰。
人贩子是判死判活，还是判个半死不活，这并不重要。重要的是，百姓在遇到问题时，是否能够从社会资源中获得救助力量，如果能够，人贩子不杀也没关系。如果不能，杀多少人贩子也是枉然。
浏阳河弯过了九道弯，五十里水路到湘江，江边有个湘潭县哪，出了个毛主席，领导人民得解放啊咿呀咿子哟……红歌《浏阳河》，当年几乎家喻户晓，至今，演唱中还会听到。
龙薇传媒方面表示，质押标的为本次收购的上市公司股份。这是业内并购重组中的常用做法。“我们龙薇传媒不希望被人误解成是短期炒股票、赚热钱的。我们是很有诚意的希望借助上市公司的平台，深耕文化产业。”
中国绿卡，即《外国人永久居留证》，被调侃为“世界上最难拿的绿卡”，因为实施10年来，获得绿卡的外国人不足5000人。
据新闻集团报道，人力资源公司Robert Walters最新年度薪酬调查显示，2017年澳洲从事科技、基础设施及企业管理行业的人群薪资将会呈现两位数比例的增长。
护照可不仅仅是一个简单的在国外的身份证明哟！根据SBS一篇最新文章表示，护照也是有强弱之分的，看惯了各种排名，那么现在也该看看各国护照的排名啦。
自从澳大利亚低龄留学生政策放宽、小学留学开放以来，很多中国父母把目光投向这一地区。根据中国教育部统计的数据，澳洲成为继美国和新西兰后，第三大最受欢迎的低龄留学国家。
2016年的移民市场可谓风云变幻，美国投资移民遭遇排期、加拿大投资移民门槛上涨…相比之下，澳洲移民政策可以算是相对稳定，我们一起回顾一下2016年下半年澳洲移民政策的那些惊喜瞬间：
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