澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

美国的富裕在哪里

美国的总体国力世界第一已经有一个多世纪了，每一个到美国来的中国人都试图找出美国的富裕在哪里，我每次回国，这个问题也一定要被问到。为了找到一个完美的答案，我苦苦求索了二十年却没有一个明确的结果。