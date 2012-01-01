澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

澳洲豪车销售再破纪录
尽管2016年澳洲整体汽车市场的年增率显得黯淡无光，但澳洲的豪车销售却再创新高。
尽管2016年澳洲整体汽车市场的年增率显得黯淡无光，但澳洲的豪车销售却再创新高。
据《Daily Mail》报道，澳洲伊斯兰教最高领袖大穆夫提Ibrahim Abu Mohammed呼吁修改仇恨言论法律，保护穆斯林民众。
当地时间中午据维多利亚州紧急互援群消息，维多利亚州首府墨尔本中国城旁边刚才发生严重治安事件，最少三人中枪。
2017年2月4日以及11日的周六，随着悉尼华人群体庆祝农历新年，皇家兰德·威克赛马场将会在星港·华人赛马节上再度焕发生机。
值此辞旧迎新之际，越来越多人使用科技手段与亲人联系、与朋友分享照片和视频聊天，共同迎接新春佳节。为此，Telstra于今年春节推出鸡年科技体验活动与华人
据《每日电讯报》报导，新州州长贝尔德意外宣布辞职后，在政客间引起轩然大波，被指责称是一个具有“上帝情结”的“独裁者”。
澳洲多个知名海滩被游客挤爆，环保组织呼吁政府对知名景点出台“限客令”，而悉尼的Bondi海滩也有可能引入类似的制度。
2016年全球股权资本市场增长势头显著放缓，并购交易总额大幅挫减。
据《澳洲金融评论报》报导，中国开发商在2016年的最后5个月涌入了墨尔本市场，他们并不担心公寓供应过剩、更加严格的规划规定以及增加的房产税等问题。中国
哈里斯（Carol Harris）在伊莱克斯（Electrolux）位于新州Orange的工厂工作了近20年，从未想过要换工作。但是，这家公司决定将生产搬迁到海外，哈里斯不得
德媒称，长期的经济快速增长使得今天的中国人大多满足自己的经济状况并对未来表示乐观，中国人的生活质量不是在发展是在飞跃。
两家银行是中资企业中国森林IPO交易的担保人，证监会的起诉涉及与后者招股说明书及财报有关的“市场不当行为”。
特朗普团队支持奥巴马政府在半导体领域强硬对待中国的呼吁，新任商务部长承认“非常担忧”中国半导体产业。
以前日本有一个有意思的综艺节目，主要讲的是怎样帮助那些生活陷入困境、却寻找不到突破口的人们。节目组常常邀请一些厉害的达人来指导那些因经营不善而濒临倒闭的店主。
17日，美国彭博社发布了2017年创新指数排行榜，在该份排行榜中，韩国位居第一，瑞典位居第二。该份报告的调查标准是查看一个经济体在经济发展中有多少比例与研究投入和高科技公司相关。
众多开发商和投资机构争相投资澳大利亚的酒店、公寓和娱乐项目，希望在这个被中国游客带热的行业中分一杯羹。20多年前黄巧灵曾到澳大利亚黄金海岸(Gold Coast)旅游，对当地美景印象深刻。
警方19日公布，中国著名脱口秀演员周立波深夜开车蛇行，在长岛莱亭顿(Lattingtown)被警拦截搜查。警方从车上搜出古柯碱与
陈思诚出轨门事件不断发酵！除了陈思诚、佟丽娅夫妇二人仍然保持沉默以外，1月11日，先是佟丽娅的父亲点赞了一条微博，“有颗忍耐的心，幸福才会来”。
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
在温馨的季节，来场圣诞佳节电影飨宴吧！这里收入了25部KLIK3推荐的圣诞应景电影，浪漫感人的爱情电影，搞笑有趣的圣诞喜剧，老少咸宜的圣诞动画，当然，少
王宝强又上热搜了！这回把他推上热搜的是他的新助理。
曹辛：特朗普将极大动摇东北亚原有格局，使中国地位上升，也可能使中欧接近，国际反特朗普联合阵线呼之欲出。本月20日注定将是世界瞩目的日子。因为这一天，美国当选总统特朗普将宣誓就任美国新一届总统。
近日，"美国FDA因为核污染给日本农产品下禁令"的文章传遍社交圈，"快别吃日本进口食品了"的谣言再次尘嚣直上。实际上，所谓"禁令"并非"全面封杀"，只是一份FDA解禁茨城县银鲫鱼的文档。 ...
美国当选总统特朗普本周五（1月20日）宣誓就职。这将给世界时局带来诸多变化，以下是其中七个方面。
日本APA酒店事件继续发酵，1月18日，APA集团CEO元谷外志雄对日本经济新闻说：“写了我相信是事实的东西”，并表示“现在没有考虑（撤掉相关书籍）”。
在科学主义的时代，技术主导着社会。整个社会建构起新的价值观：死是可以拒绝的，至少是可以推迟的。传统的死亡文化被技术摧毁，死亡曾是人类普遍拥有的能力，如今已经退化。
如果申请人是或曾经是澳大利亚永久居民，或者曾经是澳大利亚公民，在海外旅行后，希望再次进入澳大利亚并保留其澳大利亚永久居民的身份，便可以申请澳大利亚居民返程155或157的签证。
中国绿卡，即《外国人永久居留证》，被调侃为“世界上最难拿的绿卡”，因为实施10年来，获得绿卡的外国人不足5000人。
据新闻集团报道，人力资源公司Robert Walters最新年度薪酬调查显示，2017年澳洲从事科技、基础设施及企业管理行业的人群薪资将会呈现两位数比例的增长。
护照可不仅仅是一个简单的在国外的身份证明哟！根据SBS一篇最新文章表示，护照也是有强弱之分的，看惯了各种排名，那么现在也该看看各国护照的排名啦。
自从澳大利亚低龄留学生政策放宽、小学留学开放以来，很多中国父母把目光投向这一地区。根据中国教育部统计的数据，澳洲成为继美国和新西兰后，第三大最受欢迎的低龄留学国家。
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