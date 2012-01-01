澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

Auburn前副市长欲重回政界 实现“助人”心愿
2017年，Auburn前副市长Salim Mehajer打算重回政界，实现自己“帮助他人”的心愿，他表示这是自己最想做的事。
2017年，Auburn前副市长Salim Mehajer打算重回政界，实现自己“帮助他人”的心愿，他表示这是自己最想做的事。
悉尼科技大学近日发布的悉尼地区留学生调查报告显示，八成受访留学生喜欢在悉尼学习和生活，绝大多数受访者愿推荐亲友来悉尼生活和学习。但调查同时也指出
突发！突发！就在刚刚！悉尼华人区Rockdale火车站发生火车撞人惨剧！被撞的乘客当场死亡！火车内乘客被紧急疏散！T4火车线全线延误！目前，尚不知是意外还
据天空新闻报道，昨天下午，西悉尼的Rhodes Shopping Centre突然发生一起小型电气火灾，1000多名民众被从购物中心中紧急疏散出来。
2017年，多项福利被取消，生活费用将大涨。从2017年1月1日起，澳洲护照价格一路高歌猛涨！
据《Daily Mail》报道，周二早上悉尼机场的旅客队伍都排到了大门外，数千旅客可能滞留。网友上传到网上的照片显示澳洲维珍航空的国内候机大厅一片混乱，人
“混乱”将成为2017年墨尔本的关键词，政府下血本修建几个大型基础设施工程，给民众留下的印象要么是“路桥暂时封闭”，要么就是延误。
对于那些准父母来说，他们的新年将有惊喜，一家大型银行宣布，将为2017年出生的每一个澳洲婴儿送上200元“红包”。
悉尼地区的警方在跨年庆典期间执行了15次逮捕任务，他们表示，考虑到狂欢者的人数是近几年来最多的，这已经是个比较低的数字。
据《悉尼先驱晨报》，澳国民银行经济师称，美国2017年加息即将成为“事实”，届时美利率或15年来首次高于澳洲。而上一次发生这种情况时，澳元兑美元跌到48
2016年12月28日，英国BBC网站发表了一篇题为《2017年的世界将迎来什么？》的评论文章。
《经济学人》杂志每年年底都会单独发行一本年终回顾专刊，但今年的专刊并没有回顾2016年，而是以《The World in 2017》为主题对2017年进行了预测，而且预测的方式也是《经济学人》一贯的神秘主义风格：塔罗牌。
参考消息网12月25日报道英媒称，近日，英国的电视台播放的纪录片《即将到来的对华战争》不仅在英国观众中引起激烈讨论，也让万里之外的中国网民热议不已，中美两大国真会“开战”吗？
近日，全国多地空气重污染，北京16日还启动了今年首次空气污染严重红色预警。学校停课，车辆限行。一时间，空气污染问题再次受到空前关注。
据美国外交政策（Foreign Policy）网站12月20日文章，一份来自于五角大楼（观察者网注：美国国防部所在地）的备忘录显示，在特朗普团队的“防卫政策”中，俄罗斯已经不再属于“优先事项”（defense priorities）。
上周，美国《纽约时报》网站刊文《亲爱的美国，你为何让我们失望？》。作者丽萨•普赖尔（Lisa Pryor）来自澳大利亚，是一名医生。
北京时间今日 17:35，中国首架极地固定翼飞机 " 雪鹰 601" 成功降落南极内陆冰盖最高点，海拔 4000 多米的中国南极昆
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
在温馨的季节，来场圣诞佳节电影飨宴吧！这里收入了25部KLIK3推荐的圣诞应景电影，浪漫感人的爱情电影，搞笑有趣的圣诞喜剧，老少咸宜的圣诞动画，当然，少
王宝强又上热搜了！这回把他推上热搜的是他的新助理。
12月16日，今年下半年最具话题性的电影，张艺谋重新回归商业大制作的《长城》如期上映，首映取得约1.7亿票房（含提前场）。
当地执法部门无视司法权威组织强拆，是已经涉嫌侵害合法财产的刑事犯罪行为，司法部门应及时介入调查，依法追究相关责任人的责任。
几年前我采访过一个人。他被诬陷嫖妓，证据是卖淫者的供述，他被拘留了42天，放了。校长当不了了，儿子的婚事也吹了——“他爹是个大流氓，人还能好么？”
雷洋案，在政府不起诉之后，家属也做出了不自诉的艰难选择，至少是暂时的，帷幕落下，以家属获得1200万收场。1200万！北京一套房！很多人表示理解雷洋家属的选择。
他要是没嫖娼，此后的历史也许会大不一样呢。1916年12月26日，蔡元培终于答应当时的北洋政府教育总长范源濂：我愿意出任北大校长一职。
我一直认为，打击卖淫嫖娼，根本就不应该成为公安的业务重点；而且真正的公民尤其是知识分子，永远都不应关注桃色新闻。
2016年的移民市场可谓风云变幻，美国投资移民遭遇排期、加拿大投资移民门槛上涨…相比之下，澳洲移民政策可以算是相对稳定，我们一起回顾一下2016年下半年澳洲移民政策的那些惊喜瞬间：
据报道，在2017年，澳大利亚临时签证政策将迎来新变革。签证政策的新改变将对许多海外想要移民澳大利亚或想到澳大利亚生活工作的人们产生影响。
中国与全球化智库(CCG)日前发布国际人才蓝皮书《中国留学发展报告(2016) No.5》。
养个孩子不仅要花很多的钱，还要花费无数的精力和时间，从怀孕的那一刻起，就注定了父母要为孩子操一辈子的心。
澳大利亚高质量的教育水平和诸多知名院校，吸引着世界各地的学生赴澳留学。学生完成课程后，还可以拿到临时签证在当地找到相关专业工作，更有机会获得移民身份。
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