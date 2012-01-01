澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

悉尼大学争抢内西区校园火车站 称学生日均出行3万人次
新州政府计划在悉尼CBD和Parramatta之间建设一条地铁线，悉尼大学坚称得在该校位于内西区的Camperdown校园附近建设一座地铁站，因为这对每日运输3万名学生
新州政府计划在悉尼CBD和Parramatta之间建设一条地铁线，悉尼大学坚称得在该校位于内西区的Camperdown校园附近建设一座地铁站，因为这对每日运输3万名学生
据《先驱太阳报》报导，2017年，维州工匠的时薪将达到70元。这其中，水管工的时薪为78.2元，电工的时薪为73.26元。这两种工匠是维州工匠中时薪最高的。
针对澳洲房价飙升的消息，澳大利亚副总理、联邦国家党领袖巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）提出，悉尼并非唯一可买的地方，人们应该考虑搬迁到乡村地区。
你了解澳洲日（Australia Day）的意义吗？这一天的意义从十九世纪初至今一直变化。就让SBS的原住民广播伙伴，国家原住民频道NITV带你探索1月26日这一天的不
澳大利亚矿业巨头力拓（Rio Tinto）与中国国有企业兖州煤业集团宣布达成协议，转让力拓在澳洲的全部煤矿资产。
据《布里斯本时报》报导，去年10月，黄金海岸Dreamworld游乐园设施发生故障，导致4人死亡。自此，黄金海岸游乐园的游客人数就大幅下降。
据《先驱太阳报》报导，维州政府可能要对房屋租赁法案做出调整改变，维州很多房东因此害怕可能要卖掉自己的出租房。
悉尼的澳洲国庆节（Australia Day）大使们披露了今年的节目，称将庆祝“伙伴情谊（mateship）”，以及伙伴情谊对我们来说意味着什么。
据《先驱太阳报》报导，将于本周在CBD举办的澳洲国庆日游行活动可能会受到Bourke St悲剧的影响。墨尔本市府将与警方商讨，是否需要作出结构性改变，以提升
据《时代报》报导，有关墨尔本无家可归者危机的协商引发了市长道尔（Robert Doyle）的又一动作。
FT调查：截至2015年，在全球前50大集装箱港口中，近三分之二都有中国的投资，而2010年这一比例只有五分之一左右。
正当全球的权贵们聚集在瑞士的达沃斯参加世界经济论坛之际，英国慈善机构乐施会（Oxfam）发表报告指出，全球的贫富不均情况正在加剧，而且虽然世界可能正在走出衰退，但只有富人才从中受益。
特朗普能算是共和党人吗？在特朗普就任美国总统后，一些美国主流媒体，发出这样的疑问。《纽约时报》称，特朗普算不上共和党人，最多只能称得上是拿了共和党选票的“第三党”人。
上周最为引人注目的重大事件当属美国第45任总统特朗普（Donald Trump）在当地时间1月20日的美国首都华盛顿正式宣誓就职。
美国新任总统特朗普的政策轮廓仍在演变中，特朗普从竞选到当选之后，对中国的强硬态度，以及对俄罗斯的暧昧关系，令人玩味。
德媒称，长期的经济快速增长使得今天的中国人大多满足自己的经济状况并对未来表示乐观，中国人的生活质量不是在发展是在飞跃。
刘德华（华仔）17日在泰国拍道地茶饮广告时意外坠马，遭马踩伤，隔天搭医疗专机回香港养和医院治疗，他的经纪公司23日再度说明他的伤势。
陈思诚出轨门事件不断发酵！除了陈思诚、佟丽娅夫妇二人仍然保持沉默以外，1月11日，先是佟丽娅的父亲点赞了一条微博，“有颗忍耐的心，幸福才会来”。
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
在温馨的季节，来场圣诞佳节电影飨宴吧！这里收入了25部KLIK3推荐的圣诞应景电影，浪漫感人的爱情电影，搞笑有趣的圣诞喜剧，老少咸宜的圣诞动画，当然，少
所谓“春节”的古老仪式，就是尘封的老画片，老古董，今人已与之已相忘于江湖。丁酉年的春节快要到了，我家附近上点档次的酒楼包间天天爆满，人们急匆匆地进行各种节前社交餐聚。
美国的总体国力世界第一已经有一个多世纪了，每一个到美国来的中国人都试图找出美国的富裕在哪里，我每次回国，这个问题也一定要被问到。为了找到一个完美的答案，我苦苦求索了二十年却没有一个明确的结果。
连日来，周立波一案在美国华人社区引发关注。对于周立波案情的走向，《环球时报》记者22日采访到多名在美国从业的华裔律师。其中，律师刘龙珠所在律所的同事参与了20日对周立波案的庭审。
很显然，人们认为这个社会太多东西的重要性，序列都排在尊严和平等之前，比如说金钱、权力、社会安全感；而且，并没有意识到，牺牲掉尊严和平等，其实也并一定换来后面的这些东西。
一名3个月大的男婴成为周五Bourke Street汽车冲撞行人事件的第五名受害者。该男婴周六晚在医院宣告不治。与此同时，墨尔本的犹太小区正在哀悼10岁受害者Thalia Hakin之死。
如果申请人是或曾经是澳大利亚永久居民，或者曾经是澳大利亚公民，在海外旅行后，希望再次进入澳大利亚并保留其澳大利亚永久居民的身份，便可以申请澳大利亚居民返程155或157的签证。
中国绿卡，即《外国人永久居留证》，被调侃为“世界上最难拿的绿卡”，因为实施10年来，获得绿卡的外国人不足5000人。
据新闻集团报道，人力资源公司Robert Walters最新年度薪酬调查显示，2017年澳洲从事科技、基础设施及企业管理行业的人群薪资将会呈现两位数比例的增长。
护照可不仅仅是一个简单的在国外的身份证明哟！根据SBS一篇最新文章表示，护照也是有强弱之分的，看惯了各种排名，那么现在也该看看各国护照的排名啦。
自从澳大利亚低龄留学生政策放宽、小学留学开放以来，很多中国父母把目光投向这一地区。根据中国教育部统计的数据，澳洲成为继美国和新西兰后，第三大最受欢迎的低龄留学国家。
Copyright © 2012 - 2020 | All Rights Reserved.
Powered by Website Design Sydney