澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

澳洲调查33亿可疑中国转账 华人为转移资产不惜违法
澳洲金融情报官员去年调查了33亿可疑的中国投资者转账——其中包括投资在房地产市场的10亿元——人们担心，那些绝望地想要把资产转移出中国的人正在践踏澳
澳洲金融情报官员去年调查了33亿可疑的中国投资者转账——其中包括投资在房地产市场的10亿元——人们担心，那些绝望地想要把资产转移出中国的人正在践踏澳
最近，一名15岁的墨尔本男孩遭遇了一桩非常气人的事情：原本兴高采烈地准备去美国参加“太空夏令营”，结果竟在签证面试前遭拒，就因为他爸妈是伊朗人！
丰田汽车将于今年10月3日关闭在维州Altona的制造厂，2600人将失去工作。关闭车厂和精简墨尔本办公室的人手后，丰田在澳洲的雇员人数会从3900
据《每日邮报》报道，近日一国党西澳州候选人David Archibald发表言论称，单身妈妈在寻找伴侣方面“太多懒惰”，这样教育出来的孩子也会又丑又懒，应取消其
丰田汽车澳大利亚公司1月31日宣布，公司将于今年10月3日全面关闭其在维多利亚州阿尔托纳的制造工厂。
据最新消息，维州政府已经对在维州青少年监狱里使用催泪瓦斯以帮助平息暴乱的做法开启绿灯，但这也同样惹恼了人权专家。
为了推进医科学生数量的增加，澳洲联邦政府每年将会为他们投资2.2亿元，并将通过投资澳洲全科医师培训项目（Australian General Practice Training program
德勤经济研究所（Deloitte Access Economics）最新报告指出，由于大宗商品价格的回升，令澳洲财政赤字大幅收窄。受益于此，澳洲今年有望超越荷兰，成为全球
持续多日的“烧烤模式”将于今天中午暂停，一股由南方而来的冷空气将让悉尼气温骤降10度。
随着返校季的到来，气温也开始节节飙升。悉尼市区连日高温，就在本周一，最热的Penrith甚至达到了42℃，烧烤模式已然开启~
尽管遭遇"排放门"丑闻的打击，中国的高需求让德国大众汽车超越日本丰田成为2016全球汽车销量最多的品牌。
过去的这个周末恰逢中国农历新年，而今年的除夕夜又正好是周五晚上，想来许多华人朋友都吃了一顿丰盛的年夜饭，并且在周末去唐人街等地赶了个春节庙会，在南半球同样过了一个高高兴兴的年。
传说中：即便在鸟的家族里，鸡也是呆头呆脑的那一类，它们只是一群行走的肉类工厂，唯一的本领是下蛋。
鸡年春晚迎来一大波“山东元素”，最近又有一个“山东元素”备受瞩目，国内首艘国产航空母舰“山东”舰建造成型！“山东”舰建造历程：
FT调查：截至2015年，在全球前50大集装箱港口中，近三分之二都有中国的投资，而2010年这一比例只有五分之一左右。
正当全球的权贵们聚集在瑞士的达沃斯参加世界经济论坛之际，英国慈善机构乐施会（Oxfam）发表报告指出，全球的贫富不均情况正在加剧，而且虽然世界可能正在走出衰退，但只有富人才从中受益。
由周星驰编剧监制、徐克执导的《西游伏妖篇》公映24小时票房突破4亿，稳坐春节档头把交椅。
刘德华（华仔）17日在泰国拍道地茶饮广告时意外坠马，遭马踩伤，隔天搭医疗专机回香港养和医院治疗，他的经纪公司23日再度说明他的伤势。
陈思诚出轨门事件不断发酵！除了陈思诚、佟丽娅夫妇二人仍然保持沉默以外，1月11日，先是佟丽娅的父亲点赞了一条微博，“有颗忍耐的心，幸福才会来”。
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
贫苦白人的问题并不是这一轮全球化给美国带来的新鲜事，太阳底下从来就没有新鲜事。美国其实从来没有真正想清楚过，究竟该拿它的穷苦白人怎么办。
我不是说我自己有多么高尚，也不是说我自己多么有原则。我也是一个忙于生计的普通人，我也是一个需要养家糊口的小市民，我也是一个生于这个人情社会的中国人。
过年不再成为拆散恋人的残酷节日，而会是值得祝福、令人期待，真正的团圆日。同志们对于过春节真是又爱又怕，爱的是可以有几天连假、抢一点年终奖金过年。
亏得越多，不但暗示了自己的经济实力，也暗示了自己的大方。像我这样靠红包“盈利”的人，反而不敢晒出账单，虽然赚得不多，却足以说明我的“小气”。
身边像你这样的姑娘越来越多，她们靠韩剧和澳网度过了春节。你不觉得自己是异类，坚信会遇到更好的选择。这是你经历过的第30个春节。
2016年的两部电视剧《欢乐颂》、《小别离》的热播，也让中国城市“新中产”成为了热门话题。2017年初，中央统战部宣传办发布消息称，当前我国新的社会阶层人士的总体规模约为7200万人。
有一种孩子叫“别人家的孩子”！可父母想过“别人家的孩子的父母是什么样的吗？
如果申请人是或曾经是澳大利亚永久居民，或者曾经是澳大利亚公民，在海外旅行后，希望再次进入澳大利亚并保留其澳大利亚永久居民的身份，便可以申请澳大利亚居民返程155或157的签证。
中国绿卡，即《外国人永久居留证》，被调侃为“世界上最难拿的绿卡”，因为实施10年来，获得绿卡的外国人不足5000人。
据新闻集团报道，人力资源公司Robert Walters最新年度薪酬调查显示，2017年澳洲从事科技、基础设施及企业管理行业的人群薪资将会呈现两位数比例的增长。
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