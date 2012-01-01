澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

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    贫苦白人的问题并不是这一轮全球化给美国带来的新鲜事，太阳底下从来就没有新鲜事。美国其实从来没有真正想清楚过，究竟该拿它的穷苦白人怎么办。

  • 不讲规则的人到底是一种怎么样的心态？

    我不是说我自己有多么高尚，也不是说我自己多么有原则。我也是一个忙于生计的普通人，我也是一个需要养家糊口的小市民，我也是一个生于这个人情社会的中国人。

  • 希望下次过年，我们一起回家吃年夜饭

    过年不再成为拆散恋人的残酷节日，而会是值得祝福、令人期待，真正的团圆日。同志们对于过春节真是又爱又怕，爱的是可以有几天连假、抢一点年终奖金过年。

  • 你抢的不是红包，是孤独

    亏得越多，不但暗示了自己的经济实力，也暗示了自己的大方。像我这样靠红包“盈利”的人，反而不敢晒出账单，虽然赚得不多，却足以说明我的“小气”。

  • 一个80后单身姑娘对春节的害怕

    身边像你这样的姑娘越来越多，她们靠韩剧和澳网度过了春节。你不觉得自己是异类，坚信会遇到更好的选择。这是你经历过的第30个春节。

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