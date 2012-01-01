澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

和新西兰人讲雾霾：雾霾之下每个人都是英雄

新年烧烤派对的时候，近10年的老邻居伊安也被邀请来了。他是英国人的移民二代，已经60多岁，也比较关注政治和经济，所以我跟他很聊得来，每次家庭派对都喜欢叫他参加。