澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

澳洲教育部将严打代写 拟定代写为犯罪
最近，大学代写问题日益严重，一些本地学生明目张胆地在网上发布代写信息。而目前高等教育监管机构正准备严查此类现象，对使用代写服务的学生和代写者进行
最近，大学代写问题日益严重，一些本地学生明目张胆地在网上发布代写信息。而目前高等教育监管机构正准备严查此类现象，对使用代写服务的学生和代写者进行
大部分人一生都在努力远离监狱，然而现在澳洲却有一群新兴房产买家反其道而行之。澳洲近期售出的老旧监狱或者监狱机构改造房屋中，最高售价达到280万澳元。
据新西兰天维网援引Stuff编译报道，今年起，澳大利亚机场将进行全面大改造，护照扫描器和入境卡将成为过去式，国际乘客们可以旋风般地通过移民及海关口，一
据澳洲网报道，据澳大利亚联邦社会服务部移民定居数据库(Settlement Database)显示，每年大约有20万名移民拿到了澳洲的永久签证，而这之中近半数人之前在澳
虽然2016年澳洲针对房地产市场接连推出严格政策，但中国买家对澳洲房产的热情仍在继续。澳洲金融情报官员发现，去年共有10亿澳元可疑资金从中国流入澳洲房
据《Daily Mail》报道，周四上午9:15，悉尼西部Bonnyrigg中学的一名女老师和两名学生被另一名学生用刀捅伤。
澳讯（Telstra）悉尼通信交换中心起火，引发全国大规范围移动服务中断，并且导致捷星航空（Jetstar）航班延误。
大量狐蝠因食物短缺涌入悉尼郊区居民后院，致其受伤及死亡风险上升，同时给当地居民带来致命病毒威胁。
澳洲证券投资委员会（Australian Securities and Investments Commission）宣布，澳洲国民银行（National Australia Bank）财富部门对养老基金成员错收费用
澳大利亚总理特恩布尔公布了他在去年大选期间个人向联盟党捐款的数额为175万澳元。这是总理首次确认这一确切数字。
美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）下令暂停接收一切难民，并暂时禁止来自七个以穆斯林国家的公民入境。这一决定引发全美多地示威抗议，并受到更广泛的国际舆论遣责。
尽管遭遇"排放门"丑闻的打击，中国的高需求让德国大众汽车超越日本丰田成为2016全球汽车销量最多的品牌。
过去的这个周末恰逢中国农历新年，而今年的除夕夜又正好是周五晚上，想来许多华人朋友都吃了一顿丰盛的年夜饭，并且在周末去唐人街等地赶了个春节庙会，在南半球同样过了一个高高兴兴的年。
传说中：即便在鸟的家族里，鸡也是呆头呆脑的那一类，它们只是一群行走的肉类工厂，唯一的本领是下蛋。
鸡年春晚迎来一大波“山东元素”，最近又有一个“山东元素”备受瞩目，国内首艘国产航空母舰“山东”舰建造成型！“山东”舰建造历程：
FT调查：截至2015年，在全球前50大集装箱港口中，近三分之二都有中国的投资，而2010年这一比例只有五分之一左右。
天文预报显示，农历丁酉鸡年将发生两次日食和两次月食。两次日食的时间分别为2月26日的日环食和8月11日的日全食。
1986年，由杨洁执导、六小龄童主演的《西游记》在央视播出，反响空前热烈。
由周星驰编剧监制、徐克执导的《西游伏妖篇》公映24小时票房突破4亿，稳坐春节档头把交椅。
刘德华（华仔）17日在泰国拍道地茶饮广告时意外坠马，遭马踩伤，隔天搭医疗专机回香港养和医院治疗，他的经纪公司23日再度说明他的伤势。
陈思诚出轨门事件不断发酵！除了陈思诚、佟丽娅夫妇二人仍然保持沉默以外，1月11日，先是佟丽娅的父亲点赞了一条微博，“有颗忍耐的心，幸福才会来”。
“居者有其屋”。房子是很多人的梦想。春节这个节点，政知局不用猜也能想到，还在观望楼市的人不少。很多人都想低价买房，但抄准时机成功低价买房的人很少。
梅拉尼娅就任第一夫人悄无声息的第一周或许传递出一些信号，她似乎不太情愿去应对一举一动都被严格注视的聚光灯下的生活。
特朗普就任美国总统刚十天，就用一纸行政令把世界闹得鸡飞狗跳。这个行政令要求美国暂停难民接受程序120天，并禁止七个穆斯林国家旅行者入境。
美国总统特朗普针对难民以及七个伊斯兰国家移民的行政令在全球和美国引发愤怒、恐惧和抗议，伊朗等国家已经针锋相对要限制美国人，美国议员也含泪抨击特朗普。
从1月20日到1月27日这一周，让华盛顿政治圈大为震惊的是，新总统特朗普签署了一连串的总统行政令和备忘录。
2016年的两部电视剧《欢乐颂》、《小别离》的热播，也让中国城市“新中产”成为了热门话题。2017年初，中央统战部宣传办发布消息称，当前我国新的社会阶层人士的总体规模约为7200万人。
有一种孩子叫“别人家的孩子”！可父母想过“别人家的孩子的父母是什么样的吗？
如果申请人是或曾经是澳大利亚永久居民，或者曾经是澳大利亚公民，在海外旅行后，希望再次进入澳大利亚并保留其澳大利亚永久居民的身份，便可以申请澳大利亚居民返程155或157的签证。
中国绿卡，即《外国人永久居留证》，被调侃为“世界上最难拿的绿卡”，因为实施10年来，获得绿卡的外国人不足5000人。
据新闻集团报道，人力资源公司Robert Walters最新年度薪酬调查显示，2017年澳洲从事科技、基础设施及企业管理行业的人群薪资将会呈现两位数比例的增长。
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