澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

香港富商豪掷$4.4亿 黄金海岸建六星级酒店
中国香港巨富冯永祥（Tony Fung）计划在黄金海岸建造一座六星级海滨酒店。
中国香港巨富冯永祥（Tony Fung）计划在黄金海岸建造一座六星级海滨酒店。
近日，有越来越多的报告指出澳洲福利署（Centrelink）的福利金债务系统频频出错，并有意针对低收入群体，这引发了公众的不满，但澳洲政府仍表示对新的自动
新州及维州电力公司将在本周日开始启用新的收费政策，自家房屋带有太阳能供电系统的住户蓄势待发。
据《Daily Telegraph》报道，昨天一名男子因对新年前夜的庆祝活动发出恐怖威胁在悉尼机场被捕。这名男子40岁，新州恐怖主义调查小组在他从伦敦飞悉尼的航班
3D打印人类器官的目标虽然还很遥远，但是每前进一步这个梦想就会更靠近现实一点。
近日，在澳大利亚驻华使馆及澳大利亚贸易投资委员会的协助下，澳大利亚保健品协会 (Complementary Medicines Australia) 代表团圆满结束了为期两天的中国行
据澳洲广播公司报道，在炎热的夏天挤公车可不是让人高兴的事，但是当一辆经过精心装饰的圣诞主题公车出现时，大多人还是会会心一笑的。
维州气象局近日发布圣诞节期间高温预警，高温天气致墨尔本西北郊区Plumpton地区24日晚间发生山火，CFA于晚间7时20分许控制了火势。
若造价5亿元的Westfield Doncaster购物中心扩建计划能够获批，澳洲6个最大购物中心中将有5个位于墨尔本，澳洲“购物之都”的称号非墨尔本莫属。
澳洲游泳运动员霍顿（Mack Horton）呼吁严查运动员使用禁药已有4个月时间，他再次发声表示不会退缩。
《经济学人》杂志每年年底都会单独发行一本年终回顾专刊，但今年的专刊并没有回顾2016年，而是以《The World in 2017》为主题对2017年进行了预测，而且预测的方式也是《经济学人》一贯的神秘主义风格：塔罗牌。
参考消息网12月25日报道英媒称，近日，英国的电视台播放的纪录片《即将到来的对华战争》不仅在英国观众中引起激烈讨论，也让万里之外的中国网民热议不已，中美两大国真会“开战”吗？
近日，全国多地空气重污染，北京16日还启动了今年首次空气污染严重红色预警。学校停课，车辆限行。一时间，空气污染问题再次受到空前关注。
据美国外交政策（Foreign Policy）网站12月20日文章，一份来自于五角大楼（观察者网注：美国国防部所在地）的备忘录显示，在特朗普团队的“防卫政策”中，俄罗斯已经不再属于“优先事项”（defense priorities）。
上周，美国《纽约时报》网站刊文《亲爱的美国，你为何让我们失望？》。作者丽萨•普赖尔（Lisa Pryor）来自澳大利亚，是一名医生。
英国媒体周二（12月20日）关注在中国广泛地区持续多日的恶劣空气污染，学校停课、航班取消。
据可靠消息，雷洋家属周三在官方和解协议上签字，放弃了追诉权利，而官方付给雷洋家属人道补偿金不低于1200万元（人民币
时隔六年，天后王菲终于要开嗓了，广大歌迷心潮澎湃之余，估计也被演唱会不菲的票价惊掉了半个下巴：1800的起步价，7800的最高档。
在温馨的季节，来场圣诞佳节电影飨宴吧！这里收入了25部KLIK3推荐的圣诞应景电影，浪漫感人的爱情电影，搞笑有趣的圣诞喜剧，老少咸宜的圣诞动画，当然，少
王宝强又上热搜了！这回把他推上热搜的是他的新助理。
12月16日，今年下半年最具话题性的电影，张艺谋重新回归商业大制作的《长城》如期上映，首映取得约1.7亿票房（含提前场）。
雷洋案，在政府不起诉之后，家属也做出了不自诉的艰难选择，至少是暂时的，帷幕落下，以家属获得1200万收场。1200万！北京一套房！很多人表示理解雷洋家属的选择。
他要是没嫖娼，此后的历史也许会大不一样呢。1916年12月26日，蔡元培终于答应当时的北洋政府教育总长范源濂：我愿意出任北大校长一职。
我一直认为，打击卖淫嫖娼，根本就不应该成为公安的业务重点；而且真正的公民尤其是知识分子，永远都不应关注桃色新闻。
你的手机能把你的脸变得更白。轻轻点一下，就能把你的下巴变尖，脸颊变窄，眼睛变大。当然，还能让你变瘦。
2012年8月4日，受台风“达维”影响，辽宁鞍山岫岩满族自治县普遍受灾，当地通报称死亡5人，失踪3人。然而事后经村民魏民（化名）调查发现，死亡人数高达38人。对此，新京报12月19日发表署名为佘宗明的评论文章。
中国与全球化智库(CCG)日前发布国际人才蓝皮书《中国留学发展报告(2016) No.5》。
养个孩子不仅要花很多的钱，还要花费无数的精力和时间，从怀孕的那一刻起，就注定了父母要为孩子操一辈子的心。
澳大利亚高质量的教育水平和诸多知名院校，吸引着世界各地的学生赴澳留学。学生完成课程后，还可以拿到临时签证在当地找到相关专业工作，更有机会获得移民身份。
据新西兰天维网报道，近日，新西兰移民部长发布了关于投资二类政策变化的新闻稿。12月9日，新西兰移民局对包括投资一类与投资二类的政策细节变化做了问答形式的解读，新政策将于2017年5月1日开始正式实施。
澳洲是备受中国留学生青睐的留学国家之一，每年都有大量的留学生前去澳洲留学。今天就跟爱思居一起来看看这篇总结性的澳洲留学政策变化总概！
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